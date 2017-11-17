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Каладзе намерен увеличить бюджет Тбилиси до 4 млрд лари


17.11.2017   11:19
В течение четырех лет можно будет увеличить бюджет Тбилиси до 4 миллиардов лари - заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По его словам, увеличение бюджета даст возможность осуществить больше проектов.

"Начались переговоры об увеличении бюджета Тбилиси, какая будет возможность дополнительного трансфера из центрального бюджета. В текущем году мы увидим, увеличится он или нет. Как вам известно, бюджет составлял около 826 миллионов лари. Посмотрим, насколько можно будет увеличить его. Самая большая проблема, это время, 4 года, соответственно, мы уже должны начать конкретные шаги, и осуществление проектов"- заявил новоизбранный мэр столицы.








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