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Посол Франции советует Грузии тратить больше средств на маркетинговые пиар кампании страны
17.11.2017 11:37
"Соглашение о свободной торговле не достигло того результата, и той отметки, которая должна быть"- заявил посол Франции в Грузии Паскаль Менье.
По его словам, показатели экспорта и импорта по-прежнему довольно низкие, единственной причиной чего посол считает недостаток маркетинговых мероприятий.
"Думаю, следует больше активизировать работу в маркетинговом направлении. Например, Грузия была представлена на выставке вина в Бордо, но охват Грузии был не такой сильный, как надо было. У вас очень много возможности, но надо потратить больше на маркетинговые и пиар кампании для того, чтобы реализовать эти возможности.
Во Франции Грузия считается маленьким рынком, вместо того, чтобы видеть ее, как хаб. Именно поэтому бизнесмены двух стран создали ассоциацию, в рамках которой состоятся секторные встречи. Возможно, в эти встречи включится Азербайджан, поскольку по многим сферам интересы общие"- заявил посол.
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