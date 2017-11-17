Посол Франции советует Грузии тратить больше средств на маркетинговые пиар кампании страны

17.11.2017 11:37 "Соглашение о свободной торговле не достигло того результата, и той отметки, которая должна быть"- заявил посол Франции в Грузии Паскаль Менье.



По его словам, показатели экспорта и импорта по-прежнему довольно низкие, единственной причиной чего посол считает недостаток маркетинговых мероприятий.



"Думаю, следует больше активизировать работу в маркетинговом направлении. Например, Грузия была представлена на выставке вина в Бордо, но охват Грузии был не такой сильный, как надо было. У вас очень много возможности, но надо потратить больше на маркетинговые и пиар кампании для того, чтобы реализовать эти возможности.



Во Франции Грузия считается маленьким рынком, вместо того, чтобы видеть ее, как хаб. Именно поэтому бизнесмены двух стран создали ассоциацию, в рамках которой состоятся секторные встречи. Возможно, в эти встречи включится Азербайджан, поскольку по многим сферам интересы общие"- заявил посол.















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