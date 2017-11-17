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Госдепартамент США призывает граждан проявлять осторожность в странах Европы
17.11.2017 11:54
Госдепартамент США предупредил граждан своей страны о повышенной террористической угрозе в странах Европы, особенно - в сезон праздников. Об этом говорится в распространенном ведомством заявлении.
«Гражданам США следует проявлять бдительность во время посещения праздничных фестивалей и других мероприятий в европейских странах. Недавние инциденты во Франции, России, Швеции, Великобритании, Испании и Финляндии демонстрируют, что «Исламское государство» и «Аль-Каида», а также их пособники способны планировать и осуществлять теракты в Европе. Граждане США должны всегда проявлять осторожность», - отмечается в заявлении.
В документе также говорится, что террористы и экстремисты часто выбирают своими целями большие магазины, транспортные узлы и общественные места.
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