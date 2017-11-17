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В Ватикане состоялась конференция, посвященная автокефалии Грузинской Церкви
17.11.2017 11:58
По содействию посольства Грузии 13-14 ноября в Ватикане в Институте Востока Папы состоялась научная конференция, посвященная 100-летию восстановления автокефалии Православной Апостольской Церкви Грузии.
В Министерстве иностранных дел Грузии сообщают, что конференцию открыли секретарь Совета единства христиан Папы, епископ Брайан Фарел, и архиепископ Грузинской Апостольской Православной Церкви Зенон.
На двухдневной конференции, на которой присутствовали представители дипломатических миссий, аккредитованных у Римской Курии и Святейшего Престола, а также студенты и заинтересованные Грузией исследователи, с докладами выступили ученые из разных университетов мира.
До открытия конференции была вознесена молитва в церкви Святого Андрея Первозванного в Риме (настоятель архимандрит Иоанн (Хелая). А 14 ноября участники конференции приветствовали Папу Римского Франциска на генеральной аудиенции на площади Святого Петра.
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