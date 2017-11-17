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Пучдемону гарантирована одиночная камера - МВД Испании


17.11.2017   12:01
МВД Испании пояснило, в каких условиях окажется в заключении бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон в случае экстрадиции в Мадрид. Об этом пишет каталонская газета Vanguardia.

Сегодня брюссельский суд рассмотрит вопрос о выдаче Испании Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства.

По данным издания, отвечая на вопрос об устройстве пенитенциарной системе страны, испанское МВД передало Бельгии 15-страничный документ.

В ведомстве отмечают, что Пучдемон в случае экстрадиции будет помещен в тюрьму «Эстремера», где содержатся другие экс-члены каталонского правительства. За бывшим лидером будет вестись наблюдение, чтобы избежать нападения на него других заключенных. Пучдемон сможет поддерживать связь со своим адвокатом. Кроме того, в МВД Испании заявляют, что он сможет на выбор поселиться в одиночной камере или делить ее со своими соратниками.

3 ноября суд Испании выдал ордер на арест находящихся в Брюсселе Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства. Их обвиняют в организации восстания, мятеже, растрате госсредств, злоупотреблении служебным положением и неподчинении властям. В общей сложности эти преступления предполагают более 50 лет тюремного заключения.






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