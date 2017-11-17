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В Конгресс США внесли антироссийский проект KREMLIN


17.11.2017   13:10
На рассмотрение Конгресса внесли законопроект KREMLIN, предполагающий анализ "политических стремлений" президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте автора инициативы конгрессмена Раджи Кришнамурти, передает РИА Новости.

Название KREMLIN расшифровывается как "Закон о минимизации российского вмешательства и ограничении разведывательной деятельности" (Keeping Russian Entanglements Minimal and Limiting Intelligence Networks Act). Документ предполагает подготовку Национальной разведкой оценки "политических задач" Москвы на фоне обвинений во "вмешательстве" в выборы по всему миру.

"Учитывая явное доверие президента Дональда Трапма словам Владимира Путина, эта оценка крайне важна", — пишет Кришнамурти в Facebook.

Конгрессмен указывает, что данный законопроект направлен на выяснение "целей, которые преследует Россия, совершая кибератаки на демократические государства НАТО и Восточной Европы". Парламентарий утверждает, что причастность Москвы к хакерским взломам "не вызывает сомнений", однако доказательств своих слов он не приводит. Законопроект KREMLIN, по мнению Кришнамурти, должен определить более масштабные задачи, которые преследуют "подобные нападки на демократические институты".






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