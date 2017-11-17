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«Общественный Вещатель Грузии» берет курс на национальные меньшинства
17.11.2017 13:21
Директор блока медии и коммуникации Общественного вещателя Грузии Тинатин Бердзенишвили надеется, что меморандум о сотрудничестве между Первым каналом и представителями религиозных и национальных меньшинств перерастет в действенный план. Первым таким шагом она считает новую веб-страницу канала, которая выпускается на семи языках.
«Общественный Вещатель перешел в фазу, когда мы приняли решение, что делать что – то отдельно для большинства и отдельно для меньшинства неправильно и неэффективно. Подход к тому, что давайте смотрите передачу, потому что она предназначается для этнических меньшинств, а другая передача для обычного зрителя, кажется нам дискриминационным.Считаем, что данная стратегия должна радикально поменяться», — заявила Бердзенишвили.
Она также отметила, что совсем скоро в эфире Общественного Вещателя появятся новые ведущие, а также будет создан интернет – радио портал, который выйдет в эфир в экспериментальном виде.
«Мы знаем, например, какие ведущие есть у BBC. Как они фиксируют свою позицию по отношению к представителям религиозных, этнических, гендерных или других видов меньшинств. Именно к данной модели мы и стремимся. Мы активно начали отбор ведущих и совсем скоро они появятся у нас в эфире. Радио – портал на азербайджанском и армянском языках, который будет ориентирован преимущественно на молодежный сегмент. Проект в экспериментальном виде появится через месяц. Сериалы, которые будут выходить в эфире Первого канала, будут продуктом для всех. Мы создадим продукт, который будет доступен, подчеркиваю, для большинства и меньшинства», — заявила Тинатин Бердзенишвили.
Напомним, что 16 ноября между Общественным Вещателем и представителями религиозных и этнических меньшинств был подписан меморандум о сотрудничестве.
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