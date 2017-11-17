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Посол США: Мы поддерживаем мотив, который стоит за структурными изменениями в министерствах
17.11.2017 13:27
Посол США в Грузии Ян Келли заявил, что американская сторона поддерживает мотив, который стоит за структурными изменениями в министерствах.
Он назвал это "оптимизацией управления".
«Мы поддерживаем мотив, который стоит за структурными изменениями в министерствах. Мы с нетерпением ждем встреч с новыми министрами, несмотря на то,что мы с ними знакомы, мы продолжим с ними сотрудничество», — заявил Келли.
В результате структурных и кадровых изменений, количество министерств сокращается с 18-ти до 14-ти.
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