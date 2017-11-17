Посол США: Мы поддерживаем мотив, который стоит за структурными изменениями в министерствах

17.11.2017 13:27 Посол США в Грузии Ян Келли заявил, что американская сторона поддерживает мотив, который стоит за структурными изменениями в министерствах.



Он назвал это "оптимизацией управления".



«Мы поддерживаем мотив, который стоит за структурными изменениями в министерствах. Мы с нетерпением ждем встреч с новыми министрами, несмотря на то,что мы с ними знакомы, мы продолжим с ними сотрудничество», — заявил Келли.



В результате структурных и кадровых изменений, количество министерств сокращается с 18-ти до 14-ти.















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