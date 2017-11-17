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Никакого решения о передаче Кадиева России не существует - Киладзе


17.11.2017   13:33
Председатель парламентского комитета по правам человека Софо Киладзе прокомментировала возможную выдачу задержанного в Грузии россиянина Макаеля Кадиева России и отметила, что такое решение не принято.

По ее словам, в его отношении следует действовать в соответствии с законом, напомнив, что Германия выдала России единомышленника Кадиева.

"Никакого решения о передаче Кадиева России не существует, но случай в Германии меня действительно интересует… Очень надеюсь, что не станете обвинять Германию в пророссийскости. Что соответствует правилу и закону, то и следует сделать.

Я не являюсь ни следственным органом, ни судом, с данной точки зрения парламент не может принять решение, но в нашей компетенции осуществить надзор, как исполнительная власть ведет деятельность в соответствии с законом, и мы добросовестно это выполняем.

Что касается Кадиева, хорошим индикатором является Германия, поскольку в Германии был зафиксирован данный факт. Надеюсь, не скажете, что Германия является пророссийской"- заявила Киладзе в ответ депутату от оппозиции Серго Ратиани.

Председатель парламентского комитета по защите прав человека представила на сессии отчет по работе комитета.








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