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Посольство Азербайджана подарило Тбилисскому открытому университету книги и журналы
17.11.2017 14:15
Посольство Азербайджана в Грузии подарило Тбилисскому открытому университету (TAU) более 100 книг и журналов.
Как сообщает местное бюро АПА, университету подарили экземпляры переведенной на грузинский язык книги «Страны Азии в системе международных отношений» доктора философии по политическим наукам, доцента Рзы Талыбова и журнала «Баку».
Выступивший на мероприятии президент TAU Заур Амилахвари рассказал о тесных дружеских отношениях между Грузией и Азербайджаном. По его словам, экономическая мощь Азербайджана положительно сказывается и на Грузии. З. Амилахвари подчеркнул, что в TAU азербайджанские студенты составляют большинство.
В свою очередь посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов рассказал о братских отношениях между двумя странами. Он отметил знаменательность совпадения мероприятия с Национальным днем возрождения Азербайджана.
Дипломат сказал, что подаренные университету книги будут ценными и интересными для преподавателей и студентов.
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