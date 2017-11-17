Посольство Азербайджана подарило Тбилисскому открытому университету книги и журналы

17.11.2017 14:15 Посольство Азербайджана в Грузии подарило Тбилисскому открытому университету (TAU) более 100 книг и журналов.



Как сообщает местное бюро АПА, университету подарили экземпляры переведенной на грузинский язык книги «Страны Азии в системе международных отношений» доктора философии по политическим наукам, доцента Рзы Талыбова и журнала «Баку».



Выступивший на мероприятии президент TAU Заур Амилахвари рассказал о тесных дружеских отношениях между Грузией и Азербайджаном. По его словам, экономическая мощь Азербайджана положительно сказывается и на Грузии. З. Амилахвари подчеркнул, что в TAU азербайджанские студенты составляют большинство.



В свою очередь посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов рассказал о братских отношениях между двумя странами. Он отметил знаменательность совпадения мероприятия с Национальным днем возрождения Азербайджана.



Дипломат сказал, что подаренные университету книги будут ценными и интересными для преподавателей и студентов.















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