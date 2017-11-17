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РФ представляет угрозу от Балтийского до Черного моря - Брайан Хук


17.11.2017   14:18
Действия страны-агрессора России за последнее десятилетие показали готовность Москвы нарушить суверенитет и территориальную целостность других народов является "реальной", а не "просто риторической". Об этом заявил на трансатлантическом форуме по России директор департамента политического планирования Госдепартамента США Брайан Хук,сообщает Радио Свобода.

Он подчеркнул, что угрозы для Европы от России похожи на угрозы, с которыми столкнулся Запад во время "холодной войны".

"Как и в прошлом, под угрозой территория от Балтийского до Черного моря", - подчеркнул он.

По его словам, стремление Москвы к модернизации войск и указал, что "военное расположение сил в Европе благоприятствует России".

"Москва разработала крылатую ракету с ядерными двигателями, "с явным нарушением" договора о ядерных вооружениях средней дальности", - отметил он.

Он считает, что как и в прошлом, Россия ведет пропагандистскую и дезинформационную игру.

"Большая разница между сегодняшней Россией и ее советской формой заключается в том, что ей не хватает идеологической согласованности, которая подкрепляла бы ее действия. Но Россия, тем не менее, серьезный соперник", - добавил Хук.

Хук напомнил о войне России против Грузии в 2008 году, незаконной аннексии Крыма и гибридной войне в Донбассе.

Во внешнеполитическом ведомстве Соединенных Штатов знают, что путинская Россия руководит пророссийскими боевиками в Донбассе, содержит их и обучает при помощи армейских советников.






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