США поддержат Европу и страны Прибалтики для сдерживания российской агрессии

17.11.2017 14:24



Закон предполагает выделение средств на сдерживание российской агрессии странам Балтики, Европы и Украине, а также проведение ряда мероприятий. Отмечается, что в случае непредвиденных обстоятельств США будут полагаться на возможность переброски сил из США в Европу. В документе также подчеркивается важность проведения учений, в ходе которых тестируются новые технологии, отрабатывается реализация оперативных планов и корректирующих действий, а также это является фактором сдерживания противника путем демонстрации военного потенциала.



"Смысл Конгресса заключается в том, что для усиления "Инициативы Европейского Сдерживания "и укрепления сдерживания российской агрессии Соединенные Штаты вместе с союзниками Североатлантического союза и другими европейскими партнерами должны продемонстрировать свою решимость и способность выполнять свои обязательства по статье V Североатлантического договора посредством соответствующих военных учений с уделением особого внимания участию сил Соединенных Штатов, базирующихся в континентальных Соединенных Штатах, и проверке стратегических и оперативных возможностей в области логистики и транспорта", - говорится в тексте документа.



Ранее сообщалось, что Сенат США одобрил оборонный бюджет, предусматривающий 350 млн долл. помощи Украине. Проект закона санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонного характера и существенно расширяет параметры поддержки Украины со стороны США в безопасностной и оборонной сферах.



Сенат США намерен поддержать страны Балтики и Европы, в том числе и Украину в сдерживании российской агрессии. Об этом говорится в принятом законе "Об утверждении ассигнований на 2018 финансовый год для военной деятельности Министерства обороны, для военного строительства и для оборонной деятельности Департамента энергетики", опубликованном на сайте Конгресса США Закон предполагает выделение средств на сдерживание российской агрессии странам Балтики, Европы и Украине, а также проведение ряда мероприятий. Отмечается, что в случае непредвиденных обстоятельств США будут полагаться на возможность переброски сил из США в Европу. В документе также подчеркивается важность проведения учений, в ходе которых тестируются новые технологии, отрабатывается реализация оперативных планов и корректирующих действий, а также это является фактором сдерживания противника путем демонстрации военного потенциала."Смысл Конгресса заключается в том, что для усиления "Инициативы Европейского Сдерживания "и укрепления сдерживания российской агрессии Соединенные Штаты вместе с союзниками Североатлантического союза и другими европейскими партнерами должны продемонстрировать свою решимость и способность выполнять свои обязательства по статье V Североатлантического договора посредством соответствующих военных учений с уделением особого внимания участию сил Соединенных Штатов, базирующихся в континентальных Соединенных Штатах, и проверке стратегических и оперативных возможностей в области логистики и транспорта", - говорится в тексте документа.Ранее сообщалось, что Сенат США одобрил оборонный бюджет, предусматривающий 350 млн долл. помощи Украине. Проект закона санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонного характера и существенно расширяет параметры поддержки Украины со стороны США в безопасностной и оборонной сферах.











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

