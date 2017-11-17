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США поддержат Европу и страны Прибалтики для сдерживания российской агрессии


17.11.2017   14:24
Сенат США намерен поддержать страны Балтики и Европы, в том числе и Украину в сдерживании российской агрессии. Об этом говорится в принятом законе "Об утверждении ассигнований на 2018 финансовый год для военной деятельности Министерства обороны, для военного строительства и для оборонной деятельности Департамента энергетики", опубликованном на сайте Конгресса США.

Закон предполагает выделение средств на сдерживание российской агрессии странам Балтики, Европы и Украине, а также проведение ряда мероприятий. Отмечается, что в случае непредвиденных обстоятельств США будут полагаться на возможность переброски сил из США в Европу. В документе также подчеркивается важность проведения учений, в ходе которых тестируются новые технологии, отрабатывается реализация оперативных планов и корректирующих действий, а также это является фактором сдерживания противника путем демонстрации военного потенциала.

"Смысл Конгресса заключается в том, что для усиления "Инициативы Европейского Сдерживания "и укрепления сдерживания российской агрессии Соединенные Штаты вместе с союзниками Североатлантического союза и другими европейскими партнерами должны продемонстрировать свою решимость и способность выполнять свои обязательства по статье V Североатлантического договора посредством соответствующих военных учений с уделением особого внимания участию сил Соединенных Штатов, базирующихся в континентальных Соединенных Штатах, и проверке стратегических и оперативных возможностей в области логистики и транспорта", - говорится в тексте документа.

Ранее сообщалось, что Сенат США одобрил оборонный бюджет, предусматривающий 350 млн долл. помощи Украине. Проект закона санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонного характера и существенно расширяет параметры поддержки Украины со стороны США в безопасностной и оборонной сферах.






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