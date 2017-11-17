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ЕС призвали активнее противодействовать российской пропаганде
17.11.2017 15:34
Европейский союз должен активно бороться с российской пропагандой и информационной войной. Об этом заявил президент Словакии Андрей Киска во время выступления в Европарламенте.
"Было бы позором дать европейскому проекту провалиться из-за нашей неспособности прекратить распространение обмана и фальшивых новостей", - сказал Киска.
Как сообщает "Европейская правда", он также отметил, что у ЕС должна быть более амбициозная внешняя политика и политика безопасности и союз не отказываться от расширения, "поскольку неспособность дать надежду соседним странам ЕС идет на пользу противникам процветающей, мирной и интегрированной Европы".
Киска добавил, что ЕС должен сосредоточить внимание на "достижении убедительных результатов", а не тратить энергию на обсуждение многоскоростной Европы. "Солидарность и взаимное доверие являются ключевыми для нашего успеха и нашей силы преодолеть то, что будет происходить дальше", - сказал словацкий президент.
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