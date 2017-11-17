Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ЕС призвали активнее противодействовать российской пропаганде


17.11.2017   15:34
Европейский союз должен активно бороться с российской пропагандой и информационной войной. Об этом заявил президент Словакии Андрей Киска во время выступления в Европарламенте.

"Было бы позором дать европейскому проекту провалиться из-за нашей неспособности прекратить распространение обмана и фальшивых новостей", - сказал Киска.

Как сообщает "Европейская правда", он также отметил, что у ЕС должна быть более амбициозная внешняя политика и политика безопасности и союз не отказываться от расширения, "поскольку неспособность дать надежду соседним странам ЕС идет на пользу противникам процветающей, мирной и интегрированной Европы".

Киска добавил, что ЕС должен сосредоточить внимание на "достижении убедительных результатов", а не тратить энергию на обсуждение многоскоростной Европы. "Солидарность и взаимное доверие являются ключевыми для нашего успеха и нашей силы преодолеть то, что будет происходить дальше", - сказал словацкий президент.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Узбекистан и Грузия намерены развивать экономическое сотрудничество
Грузия выплатила первый платеж в 4,9 млн долларов по госдолгу Казахстану
В Грузии планируется начало производства электроавтобусов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Мемориал в Килманроке будет возвращен на место - замглавы МИД Грузии
Автомобиль обстрелян в Гудаутском районе
Омбудсмен опубликовал отчет о проблемах учащихся на оккупированных территориях
Российский биометрический загранпаспорт начали выдавать и в Абхазии
Мемориал в Килманроке подкорректируют с учетом внешней политики Великобритании
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Госдеп о российской угрозе: "В опасности территория от Балтийского до Черного моря"
Обвиняемый в подрыве чеченского полицейского экстрадирован из Германии
В Азербайджане произошло очередное землетрясение
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна