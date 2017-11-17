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В Украине похитили грузинского журналиста


17.11.2017   15:45
В Украине похитили грузинского журналиста телекомпании "Рустави 2" Тамаза Шавшишвили, которому на днях Украина аннулировала постоянное место жительство. Об этом сообщил экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.

По его словам, похитили его люди, одетые в рабочих костюмах, которые якобы проводили ремонт у него по-соседству. Как отметил Саакашвили, перед похищением они надели на Шавшишвили наручники.

«Спецназ похитил из дома Тамаза Шашвиашвили, журналиста ведущей грузинской телекомпании Рустави-2 и двух его друзей. Им надели мешки на голову и в наручниках увезли в неизвестном направлении. Тамаз всю жизнь был журналистом и ничем другим, кроме как сбором и распространением публичной информации не занимался, но трусливый президент вместе со своими барыгами больше всего боятся правдивой информации. С российскими журналистами точно так не обращаются», - заявляет Саакашвили.

Напомним, что ранее в Украине были похищены еще трое грузин, которые насильно, с применением силы, были выдворены из страны.








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