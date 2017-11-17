В Украине продолжается охота на грузин - задержан грузинский Народный герой Украины (+видео)

17.11.2017 15:52 Людьми, которые представились уголовным розыском, задержан Вано Надирадзе - один из организаторов лагеря движения Освобождение возле Верховной Рады.



Как сообщает Рух "Визволення", задержание произошло на улице Институтской, в 200 метрах от лагеря.



Вано Надирадзе - подполковник грузинской армии, в 2015-2016 годах воевал добровольцем в Украине, получил награду Народного героя Украины. В команду Михеила Саакашвили не входит, является одним из членов ОО "Внутренний корпус" Донбасса ".



Ниже видеозапись похищения Вано Надирадзе, снятая камерой в кафе, где он сидел с другом.



















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