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В Украине продолжается охота на грузин - задержан грузинский Народный герой Украины (+видео)
17.11.2017 15:52
Людьми, которые представились уголовным розыском, задержан Вано Надирадзе - один из организаторов лагеря движения Освобождение возле Верховной Рады.
Как сообщает Рух "Визволення", задержание произошло на улице Институтской, в 200 метрах от лагеря.
Вано Надирадзе - подполковник грузинской армии, в 2015-2016 годах воевал добровольцем в Украине, получил награду Народного героя Украины. В команду Михеила Саакашвили не входит, является одним из членов ОО "Внутренний корпус" Донбасса ".
Ниже видеозапись похищения Вано Надирадзе, снятая камерой в кафе, где он сидел с другом.
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