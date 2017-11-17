Житель Рустави обвиняет сотрудников МВД Грузии в избиении

17.11.2017 16:06 Прокуратура Грузии расследует дело на предмет возможного превышения служебных полномочий полицейскими — 18-летний житель города Рустави Роман Гонгадзе утверждает, что его избили сотрудники МВД, сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе прокуратуры.



Инцидент, о котором СМИ стало известно только накануне, произошел в Рустави 11 ноября. По словам Гонгадзе, он стоял с друзьями у магазина на улице 9 Мая, когда к нему подошли двое полицейских и потребовали идти домой. Гонгадзе отказался выполнить их требование, что вызвало агрессию полицейских. Они решили перевезти молодого человека в отделение, однако Гонгадзе попытался сбежать. Как утверждает житель Рустави, полицейские погнались за ним, выстрелили три раза, а, настигнув, стали избивать.



Несколько человек стали свидетелями произошедшего. Они подтверждают, что вечером 11 ноября сотрудники МВД открыли огонь из табельного оружия. У очевидцев сохранилась одна гильза от пуль огнестрельного оружия, которая была изъята в качестве вещественного доказательства.



По данным «Рустави 2», сотрудники прокуратуры опросили Гонгадзе, однако были ли опрошены полицейские, не сообщается.



Уголовное дело возбуждено по статье «превышение служебных полномочий с применением насилия или оружия», что наказывается лишением свободы сроком от 5 до 8 лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью сроком до 3 лет.















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