МИД не подтверждает информацию о гибели гражданина Грузии в Турине

17.11.2017 16:10 Официальный Тбилиси не подтверждает информацию о гибели гражданина Грузии во время бунта в депортационном центре итальянского Турина.



Соответствующие данные накануне распространила телекомпания «Рустави 2». Ссылаясь на проживающего в Турине гражданина Грузии, телекомпания сообщала, что в депортационном центре произошел бунт, в ходе которого погиб 23-летний гражданин Грузии, а еще один был помещен в карцер.



«Следует отметить, что консульской службе было известно о бунте, случившемся в депортационном центре Турина. Уже 14 ноября, с целью получения информации, с иммиграционной службой Турина состоялся телефонный разговор, в ходе которого консульству сообщили, что граждане Грузии не пострадали. Не подтвердили и факт смерти во время бунта», — сказано в сообщении грузинского внешнеполитического ведомства.



В МИД Грузии отмечают, что накануне с консульской службой посольства Грузии в Италии связался некий Г.Ц., который также сообщил о том, что во время бунта погиб грузин, владеющий азербайджанским паспортом.



После телефонного звонка консульская служба посольства Грузии снова перепроверила эту информацию. Предоставленные Г.Ц. сведения не подтвердились.



Во время телефонного разговора Г.Ц. также просил о встрече с сотрудником консульства. МИД Грузии не приводит каких-либо данных о целях встречи. Вместе с тем, в сообщении отмечается, что сотрудник консульства уже выехал в Турин и встретится с Г.Ц. после получения разрешения на визит в депортационный центр.















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