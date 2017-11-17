Против украинского депутата возбуждено уголовное дело по иску Саакашвили

17.11.2017 16:23 Адвокаты Михеила Саакашвили добились открытия уголовного производства против депутата БПП Владимира Арьева.



Сегодня Печерский районный суд обязал прокуратуру города Киева начать расследование уголовного производства по народного депутата от БПП Владимира Арьева из-за нарушения ним неприкосновенности частной жизни Михеила Саакашвили.



Летом Владимир Арьев опубликовал в сети Facebook анкету с личными данными лидера Руха Новых Сил, в частности адрес проживания и номер телефона. Сразу после разглашения частной информации адвокат Саакашвили подал в прокуратуру заявление об открытии уголовного производства против нардепа.



Прокуратура города Киева открывать дело отказалась. Сегодня отказ была обжалован в суде, где было вынесено решение «Обязать уполномоченных лиц прокуратуры города Киева внести сведения в Единый реестр досудебных расследований... о совершении уголовного правонарушения и начать досудебное расследование». Определение суда обжалованию не подлежит.



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