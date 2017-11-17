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Задержание граждан Грузии во Франции не угрожает безвизовому режиму - посол


17.11.2017   17:08
По словам посла Грузии во Франции Эки Сирадзе-Делоне, задержание граждан Грузии во Франции не ставит под угрозу безвизовое сообщение с ЕС.

"У меня вообще нет никакого опасения на данном этапе, я не знаю, как эти граждане были здесь, возможно они имели право быть здесь, возможно не имели. Это надо выяснить. Это совершенно другая тема, и я не думаю, что 37 человек фактически создадут угрозу безвизовому передвижению"- заявила посол в телефонном разговоре "Нетгазете".

По ее же словам, задержанные не обращались в посольство Грузии во Франции:

"Единственное, что я могу сказать, это то, что они не обращались в посольство. Когда задерживают, им объясняют, что они могут связаться и проинформировать посольство. В данном случае с нами, с консульством, официально не связывались" - сказала посол.

По сообщению Министерства внутренних дел, во Франции были задержаны 26 граждан Грузии, из которых 5 т.н. "воры в законе". По информации французских СМИ, в целом были арестованы 37 членов преступной группы.

Эка Сирадзе-Делоне пояснила, что речь идет о задержании не "грузинской мафии", а "мафиозной группы постсоветских государств".

"Le parisien" пишет, что задержанных обвиняют в ограблении домов и магазинов по всей Франции и Европе, а нанесенный ими ущерб составляет около нескольких миллионов евро.








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