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Кобахидзе: Процесс конституционных изменений был излишне политизирован


17.11.2017   17:46
Процесс конституционных изменений, к сожалению, был излишне политизирован, и это не дало нам возможности провести глубинное обсуждение в связи с сутью Конституции, - об этом председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в Кутаиси, в ходе всеобщего обсуждения проекта изменений, запланированных в ново принятой парламентом Конституции Грузии

«Для нас очень важно обсудить вместе с вами конституционные изменения и тот документ, который недавно утвердил парламент Грузии. Как известно, мы поставили перед собой очень амбициозную цель, фундаментально изменить Конституцию Грузии, и эта цель осуществлена парламентом Грузии. К сожалению, нам не было дано возможности провести глубинное обсуждение в связи с Конституцией, в связи с конституционными изменениями. К сожалению, этот процесс был слишком политизированным и неверным по форме, можно сказать, и он не дал нам возможности провести глубинное обсуждение в связи с сутью Конституции и содержанием конституционных изменений. У нас огромное желание в академичной форме обсудить эти вопросы и сделать это возможно лучше всего, разумеется, с представителями академической сферы», - заявил Кобахидзе.

По его словам, инициирован новый законопроект, предусматривающий только пять изменений в Конституции. Однако кроме них, он еще раз коснулся документа, уже утвержденного парламентом Грузии в трех чтениях и вошедшего в силу.

Как отметил Кобахидзе, принят такой документ, в условиях которого абсолютно исключено формирование авторитаризма, автократии и это будет обеспечено в долгосрочной перспективе.






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