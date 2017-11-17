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Президента Национального банка заслушают в парламенте 27 ноября


17.11.2017   18:25
Президента Национального банка Грузии Кобу Гвенетадзе заслушают в парламенте 27 ноября, - об этом член большинства Каха Окриашвили сообщил журналистам у офиса «Грузинской мечты», где большинство встречалось с вице-президентом НБГ в связи с продолжающейся девальвацией национальной валюты.

По его словам, на сегодняшней встрече присутствуют министры экономики и финансов, а также вице-президент Нацбанка.

По заявлению Окриашвили, обсуждается бюджет 2017 года, бюджет на будущий год и курс лари.
«27 ноября будут слушания Национального банка в финансово-бюджетном комитете», - сообщил Окриашвили.






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