Еще одного грузинского военного выгнали из Украины

17.11.2017 19:00 Сегодня в Киеве, правоохранители из дома похитили с целью выдворения из страны полковника Мамуку Абашидзе, который два года воевал за Украину.



Об этом информирует экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.



"Грузинский офицер, полковник Абашидзе, был при задержании избит сотрудниками СБУ. Он был на Донбассе с первых дней войны, сражался сам и готовил спецназ Нацгвардии. Особый цинизм заключается в том, что заслуженного офицера хотят депортировать вместе с тремя ворами в законе, которых тоже задержали", - пишет Саакашвили в Фейсбук.



Сегодня же были похищены еще несколько грузин - журналист Тамаз Шавшишвили и подполковник, Народный герой Украины Вано Надирадзе.















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