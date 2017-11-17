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Еще одного грузинского военного выгнали из Украины
17.11.2017 19:00
Сегодня в Киеве, правоохранители из дома похитили с целью выдворения из страны полковника Мамуку Абашидзе, который два года воевал за Украину.
Об этом информирует экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.
"Грузинский офицер, полковник Абашидзе, был при задержании избит сотрудниками СБУ. Он был на Донбассе с первых дней войны, сражался сам и готовил спецназ Нацгвардии. Особый цинизм заключается в том, что заслуженного офицера хотят депортировать вместе с тремя ворами в законе, которых тоже задержали", - пишет Саакашвили в Фейсбук.
Сегодня же были похищены еще несколько грузин - журналист Тамаз Шавшишвили и подполковник, Народный герой Украины Вано Надирадзе.
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