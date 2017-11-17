Утверждены кандидатуры заместителей мэра Тбилиси, руководителей городских служб и глав районных управ

17.11.2017 20:40 Столичное муниципальное собрание (сакребуло) утвердило заместителей мэра Тбилиси. Вице-мэром будет Ираклий Хмаладзе, на посту остальных заместителей утверждены Майя Битадзе, Гога Николеишвили и Ираклий Бенделиани.



Что касается еще одного заместителя Кахи Каладзе, Ильи Элошвили, он присоединится к команде после того, как министерство экономики соединится с министерством экономики.



Оппозиция муниципального собрания не поддержала вопрос утверждения заместителей мэра Тбилиси. «Национальное движение» в знак протеста покинуло зал до голосования.



Собрание по отдельности проголосовало за кандидатов глав столичных районных управ и поддержало их единогласно.



Управу Сабурталинского района возглавит – Гаиоз Васадзе, Мтацминдского района – Давид Киркитадзе, Крцанисского района – Леван Джапаридзе, Вакийского района – Нодар Турдзеладзе, Дидубийского района – Ирма Заврадашвили, Чугуретского района – Зураб Чиквиладзе, Глданского района – Бека Микаутадзе, Надзаладевского района – Ираклий Хеладзе, Исанского района – Каха Лабучидзе, Самгорского района – Давид Кереселидзе.



Тбилисское муниципальное собрание также проголосовало и поддержало кандидатов на посты руководителей городских служб.



Городскую службу по благоустройству возглавит Гиви Кублашвили, службу здравоохранения и социального обслуживания – Гела Чивиашвили, надзорную службу – Георгий Багратиони, службу по делам образования, спорта и молодежи – Ираклий Гвилава, финансовую службу – Гаиоз Талаквадзе.



Что касается других служб, юридической городской службой будет руководить Серго Биркадзе, службой по экологии и озеленению – Гига Гигашвили, службой по закупкам – Георгий Папава, службой безопасности - Николоз Чонкадзе, службой экономического развития – Андриа Басилая, службой по культуре – Софио Хунцария. Должность начальника администрации мэрии Тбилиси займет Владимир Чигладзе, ранее являвшийся заместителем начальника этой же администрации.



На голосовании не присутствовали члены оппозиционных фракций – «Национального движения» и «Европейской Грузии - Тбилиси».















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