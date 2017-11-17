Комиссар Совета Европы по правам человека призвал власти Грузии воздержаться от атак на омбудсмена

17.11.2017 20:51 Комиссар Совета Европы по правам человека Нильс Муйжниекс осудил атаки грузинского министра юстиции Теа Цулукиани на Народного защитника и призвал воздержаться от подобных комментариев. Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии Front News International.



«Я знаю, что негативные высказывания были сделаны некоторыми высокопоставленными должностными лицами в Грузии против народного защитника. Я очень обеспокоен тем, что такие словесные нападения могут повлиять на устойчивость и эффективность этого важного учреждения. Как и у всех омбудсменов, роль Народного защитника - работать в защиту прав человека, проверять полномочия правительств и содействовать повышению качества управления. Таким образом, его главная роль заключается в выявлении в своих докладах и выступлениях возможных недостатков в законодательстве и на практике», - заявил Муйжниекс.



По его словам, власти могут не всегда соглашаться с критикой Народного защитника, но крайне важно, чтобы Народному защитнику не мешали выполнению его задач и он работал независимо, без какого-либо неоправданного давления. Это также важно в контексте предстоящих выборов нового грузинского народного защитника.



«По этой причине я считаю неприемлемыми словесные нападки на институт общественного защитника. Я настоятельно призываю всех участников публичных дебатов в Грузии продемонстрировать ответственность и воздержаться от каких-либо заявлений, которые могут нанести ущерб репутации Народного защитника или его Управления, или оказать негативное влияние на общественное восприятие их деятельности», - добавил Муйжниекс.



Напомним, министр юстиции Грузии Тея Цулукиани назвала «несправедливым омбудсменом» народного защитника.



Депутат Парламентского большинства Шота Шалелашвили ответил на заявление министра юстиции Теи Цулукиани относительно народного защитника.



Также бывший посол Грузии в Совете Европы Мамука Жгенти рассказал Front News International, что министр юстиции Грузии может быть не согласной с работой омбудсмена, но она оскорбляет целую институцию, что явно показывает проблему в разделении властей в Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

