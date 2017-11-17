В киевском аэропорту удерживают 9 граждан Грузии - адвокат

17.11.2017 22:19 В аэропорту «Киев» (Жуляны) держат 9 граждан Грузии, которых готовят к депортации из Украины. По информации «Украинской правды», об этом сообщил адвокат журналиста Тамаза Шавшишвили, Павел Богомазов.



В аэропорту у юриста возник спор с представителями Соломенского управления полиции. Богомазов сообщил им, что по информации, полученной от представителя Госпогранслужбы Максима Самарского, на территории аэропорта удерживают 9 граждан Грузии, среди которых может быть и его клиент Тамаз Шавшишвили.



Правоохранители заявили, что им ничего об этом не известно, и отказались пропускать адвоката дальше, утверждая, что это режимный объект, доступ к которому ограничен. Богомазов попросил, чтобы кто-то из полицейских провел его, чтобы он убедился, есть ли там его подзащитный, но ему отказали. Адвокат нашел полицейского, который согласился сам пойти и все проверить. Позже юрист рассказал, что милиционер вернулся ни с чем. Рассказал, что ему сказали, что Шашвиашвили там нет.



По словам адвоката, правоохранители отказываются сообщать ему какую-либо информацию. Одно из лиц сообщило юристу, что, по его информации, граждан Грузии удерживают в «профилактории для экипажей».



«Украинская правда» пыталась взять комментарии по этому поводу у пограничников, полиции, МВД и миграционной службы, но все они говорят, что не владеют информацией о похищении или задержании граждан Грузии.















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