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Каладзе: Нашей заботой является будущее столицы, а не политические очки


17.11.2017   22:23
Мэр Тбилиси Каха Каладзе призвал оппозиционных депутатов столичного муниципального собрания (сакребуло) к конструктивности. Об этом Каладзе заявил в ходе брифинга в мэрии, который состоялся после утверждения в собрании муниципалитета заместителей мэра, руководителей городских служб и глав столичных районных управ.

«Хочу обратиться к оппозиции, будьте конструктивны и заботьтесь о Тбилиси. Не забывайте, что это столица нашей Грузии и наша забота это ее будущее, а не политические очки», - отметил Каха Каладзе.

По его информации, ново утвержденные руководители городских служб и главы управ начнут работать вместе с мэром с понедельника. Соответственно, начнется осуществление тех проектов, которые были запланированы до выборов.







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