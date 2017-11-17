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Херман: Грузия – фантастическая страна, которая уже многого достигла с точки зрения сближения с ЕС


17.11.2017   23:03
«Если вас интересует моя позиция, то сегодня я не знаю. Этот вопрос касается больше отдаленного будущего и я не могу на него сегодня точно ответить», — заявил посол Евросоюза в Грузии Янош Херман в интервью с аналитиком Первого канала Звиадом Авалиани.

Во время интервью Звиад Авалиани обратился к Яношу Херману с вопросом, когда Евросоюз разработает следующую стратегию по расширению и когда Грузия получит статус кандидата в ЕС.

По словам Яноша Хермана, в случае с Грузией у Евросоюза есть программа – это соглашение об ассоциации и очень важно её полноценное выполнение.

«По моему глубокому убеждению, Евросоюз вступает сейчас в фазу следующей интеграции по конкретным направлениям и продолжение этого процесса, это отношения с нашими соседями. К сожалению я не могу сказать в данный момент, каким будет конечный результат всего этого процесса.

Обратная сторона этого процесса – Грузия, фантастическая страна, которая уже достигла очень многого с точки зрения сближения с ЕС и осуществления реформ. Поэтому, все что можно сказать на сегодняшний день, это то, что это прогресс и последующее развитие данных отношений – мы готовы для этого», — заявил Херман.






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