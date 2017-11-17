Билеты на «Детское Евровидение» в Грузии раскупаются беспрецедентно быстро

17.11.2017 23:25 Конкурс Евровидения для Общественного Вещателя важен вдвойне, так как это не только песенный конкурс, это также конкурс для СМИ, представители которой внимательно следят за техническими новшествами на сцене Евровидения. Об этом заявила директор блока коммуникаций и СМИ Общественного Вещателя Тинатин Бердзенишвили на пресс-конференции в связи конкурсом «Детского Евровидения».



По ее словам, несмотря на часто высказываемые соображения о политизированности конкурса, это не соответствует действительности. Конкурс «Детское Евровидение» существует только для детей, для того чтобы дети получили максимальное удовольствие как на сцене, так и вне её, — заверила Бердзенишвили.



«Беспрецедентно быстро были раскуплены билеты в первый же день. Это значит, что интерес к конкурсу очень высокий. По билетам было принято беспрецедентное решение. Исходя из того, что это шоу делается для детей и для того, чтобы как можно больше детей получили удовольствие, цены на билеты были символическими. Мы очень благодарны за это. Билеты на концерты поступают в продажу поэтапно. Еще есть возможность купить билеты на концерт 26 ноября. Поэтому мы ждем наших болельщиков-детей», — заявила Бердзенишвили.



Вместе с тем, конкурс Евровидения не ограничивается только двумя концертами, это комплекс разных мероприятий, которые стартуют 19 ноября и завершатся 26 ноября.



«У нас будут дневники, включения, так что если зритель будет оставаться на Первом канале, то сможет увидеть полностью весь процесс с первого дня и до конца мероприятия» — заверила Бердзенишвили.



Она также рассказала о новшествах процедуры голосования. «Как известно, конкурсантов оценивает жюри и зрители, а в этом году добавятся и онлайн-пользователи. Примечательно, что и Грузия сможет голосовать за грузинского участника, что происходит впервые. Правила очень простые. В нашем эфире уже запущена видеоинструкция», — рассказала Бердзенишвили.



Обычно в конкурсе участвуют от 10 до 13 стран, хотя к конкурсу допущены 18 государств. В этом году в Грузию приедут дети из 16 стран – это очень высокий показатель. «Мы сделали максимум, и поэтому, считаю это успехом нашей страны. Это Центральная и Западная Европа, наши соседи и даже Австралия», — подытожила Тинатин Бердзенишвили.















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