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Грузия и Греция отпраздновали 25-летие установления дипотношений


17.11.2017   23:28
Премьер–министр Георгий Квирикашвили, министр юстиции Тея Цулукиани и представители исполнительной власти приняли участие в мероприятии посвященном 25-летию установления дипломатических отношений между Грузией и Грецией.

В рамках мероприятия была устроена фотовыставка «Фотографический маршрут на гору Афон 1969 – 2001 год». Данная выставка открылась впервые в Афинах в 2006 году музее Бенак, после чего пропутешествовала по всему миру и сейчас впервые представлена в Грузии. Фотоэкспозиция содержит 50 избранных снимков, которые автор Костас Балафас снимал в период с 1969 по 2001 годы на горе Афон.

Выставка была устроена в музее современного искусства имени Зураба Церетели.






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