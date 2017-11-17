GNCC поддерживает реформы в Общественном Вещателе Грузии

17.11.2017 23:31 Национальная коммуникационная комиссия (GNCC ) поддерживает реформы в Общественном Вещателе Грузии, которые направлены на превращение телевидения в успешный и рейтинговый вещатель, об этом сказано в информации, которую распространяет национальная коммуникационная комиссия.



«На протяжении последних 12 лет Общественный Вещатель отличался низкой смотрительностью со стороны населения, следовательно как структура (которая финансируется обществом) не отвечала интересам и требованиям общественности.Соответственно, реформа, которая осуществляется с учетом лучшей европейской практики, будет способствовать становлению Вещателя, такого же успешного Общественного телевидения, как и в других странах.



Комиссией был изучен проект изменений в закон «О вещании», касающихся Общественного Вещателя. В рамках данного проекта поправок, комиссия вместе с другими заинтересованными лицами, приняла участие в заседаниях парламентских комитетов. Для полноценного изучения вопроса, с целью детального ознакомления с лучшими практиками и обмена правовым опытом, соответствующие консультации были пройдены с представителями Союза Вещателей Европы и европейскими регулирующими органами – партнерами.



С учетом всего вышесказанного, комиссия согласна с тем, что эффективная деятельность Общественного Вещателя связана с руководящими органами – тесном сотрудничестве попечительского совета ОВГ и генерального директора, а также четкого определения их полномочий законодательством.



Вместе с тем, комиссия считает, что для полноценного функционирования Общественного Вещателя важно, чтобы закон «О государственных закупках» не распространялся на закупку продукции Общественным вещателем, которые касаются интеллектуальной собственности ( художественных и документальных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и т.д).



Что же касается коммерческой рекламы и вопроса спонсоров, то согласно проекту, для Общественного Вещателя все еще действует ряд ограничений, которые более лимитированы, чем те регуляции, которые распространяются на смешанное финансирование Вещателя (общественные и коммерческие) и полностью соответствуют лучшим европейским практикам», — отмечается в информации распространенной Национальной коммуникационной комиссии.















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