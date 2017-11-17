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Об итогах встречи Абашидзе-Карасин в Праге


17.11.2017   23:43
Администрация правительства Грузии распространила сообщение во итогам очередной встречи в Праге специального представителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений в Россией Зураба Абашидзе с заместителем министра иностранных дел РФ Григорием Карасиным.

«Перед началом рассмотрения вопросов, предусмотренных форматом, Зураб Абашидзе обратил внимание на тревожные процессы в Абхазии и Цхинвальском регионе, которые нарушают суверенитет и территориальную целостность Грузии и грубо попирают принципы международного права. Это создает серьезные вызовы безопасности не только для Грузии, но и всему региону Южного Кавказа.

В этом контексте была подчеркнута важность международных дискуссий в Женеве как главного формата для рассмотрения между Грузией и Россией вопросов безопасности и гуманитарного характера.

В соответствии с повесткой дня пражской встречи была рассмотрена динамика торгово-экономических отношений между двумя странами. По данным за 2017 год, отмечается рост торгово-экономических отношений. Такая же ситуация в авиационных и сухопутных транспортных перевозках. Значительно вырос туристический поток из России в Грузию, который до конца года превысит один миллион человек.

Разговор также касался проблематики «Соглашения между правительствами Грузии и РФ об основных принципах механизмов мониторинга таможенного администрирования и торговли товарами» от 2011 года.

Была рассмотрена возможность проведения в конце ноября в Швейцарии встречи представителей Грузии, России и Швейцарии, на которой будут согласованы детали, связанные с данным проектом, и, предположительно, подписаны соответствующие контракты с швейцарской компанией SGS. После этого станет возможным начать практическую реализацию соглашения от 2011 года.

На встрече также были рассмотрены разные вопросы гуманитарного характера. Дата очередной встречи в Праге будет определена позже», — говорится в информации Администрации правительства Грузии.






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