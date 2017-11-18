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В СБУ объяснили принудительную депортацию 8 граждан Грузии


18.11.2017   11:35
В пятницу, 17 ноября, общими усилиями СБУ, Нацполиции, Госмиграционной службы и пограничников в Грузию были возвращены 8 ее граждан. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба СБУ.

«Службой безопасности Украины совместно с Национальной полицией, Государственной миграционной и пограничной службами Украины 17 ноября реализовано совместные мероприятия по принудительному возвращению на родину 8 граждан Грузии. Указанное решение принято СБУ на основании соответствующих материалов ГМС и НПУ, которые свидетельствуют, что деятельность иностранцев противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что все действия правоохранителей соответствовали требованиям национального и международного законодательства с целью предотвращения совершения преступлений, предусмотренных уголовным кодексом Украины.

Ситуацию прокомментировал и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили. По его словам, возглавлял операцию по депортации грузин Павел Демчина, первый заместитель главы СБУ.

«Криминалы из СБУ выполнили преступный приказ президента. С целью избежания какого преступления избили и надели мешок на голову журналисту Тамазу Шашвиашвили? А руководил операцией Демчина, известный террором бизнеса и масштабной коррупцией, а также давно замеченный в связях с ФСБ»,- заявил Саакашвили.







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