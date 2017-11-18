НПО выступают против поправок к правилам финансирования партий

18.11.2017 13:39 Три неправительственные организации - Ассоциация молодых юристов Грузии, «Международная прозрачность – Грузия» и «Международное общество за справедливые выборы и демократию» выборов и демократии – выступают против законодательных поправок к правилам финансирования партий, которые были инициированы представителями парламентского большинства Гией Жоржолиани и Симоном Нозадзе.



Авторы законопроекта предлагают, чтобы бюджетное финансирование получали не только те партии, которые получат на пропорциональных выборах, как минимум, 3% голосов, но и те партии, которые не смогут получить достаточное количество голосов на пропорциональных выборах, но смогут провести в Парламент своих представителей по мажоритарной избирательной системе и прошедшие депутаты смогут сформировать фракцию.



В опубликованном 16 ноября совместном заявлении НПО отмечают, что «получение государственного финансирования для создания фракции не оправдано», а законодательная инициатива представителей парламентского большинства «в корне неверна».



«Целью государственного финансирования является поддержка деятельности партий, обладающих общественной поддержкой по всей стране. Следовательно, только для создания парламентской фракции, операционные расходы которой уже финансируются из бюджета Парламента, получение пользы такого вида нецелесообразно», - говорится в заявлении.



Неправительственные организации вместе с предлагаемой законодательной инициативой критикуют также и существующие правила финансирования партии и указывают на необходимость их изменения. По их заявлению, «смутный характер формулы расчета государственного финансирования четко проявился на парламентских выборах 2016 года, когда партия «Промышленность спасает Грузию» получила 300 000 лари государственного финансирования за создание фракции, в то время, как она не смогла преодолеть необходимый 3%-ый порог, набрала только 0,78% голосов избирателей и смогла провести в Парламент только одного мажоритарного депутата».



НПО выражают надежду, что Парламент примет во внимание их аргументы, не поддержат предлагаемую законодательную инициативу и «создаст дискуссионные площадки для улучшения существующего порядка финансирования партий».



Обсуждение законопроекта, инициированного депутатами Жоржолиани и Нозадзе в конце октября, еще не начиналось. Для того чтобы законопроект прошел на пленарное заседание, он должен быть сначала одобрен Юридическим комитетом и Комитетом по финансово-бюджетным вопросам.



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