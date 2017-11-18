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Ян Келли: Мы верим, что Грузия станет членом НАТО
18.11.2017 17:16
Мы верим, что Грузия станет членом НАТО, - об этом сегодня сообщил журналистам посол США в Грузии Ян Келли, прокомментировавший заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о членстве в альянсе Украины и Грузии, а также политике открытых дверей.
По словам Яна Келли, он не знаком с данным заявлением Столтенберга, однако позиция Соединенных Штатов полностью соответствует словам генсека НАТО.
«Мы последовательно, со времени декларации Бухарестского саммита, поддерживаем членство Грузии в НАТО. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс в ходе своего визита в Грузию в августе. Мы будем поддерживать Грузию, пока она не станет членом НАТО, однако мы все понимаем, что для этого необходимо согласие и консенсус всех стран-членов НАТО », - сказал Ян Келли.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжает придерживаться политики открытых дверей и готово к принятию новых членов.
«Грузия и Украина сейчас как раз сконцентрированы на реформах: модернизации своих оборонных институтов, борьбе с коррупцией, усилении демократии. НАТО и союзники помогают с внедрением этих реформ. В конце концов, 29 наших членов будут решать, приглашать ли в альянс нового члена, никто другой не имеет права вмешиваться или накладывать вето на этот процесс. Каждое государство имеет суверенное право выбирать собственный путь, а альянс может решать, расширяться ему или нет», - отметил он.
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