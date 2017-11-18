Муйжниекс: Считаю неприемлемыми словесные нападки на институт Народного защитника Грузии

18.11.2017 17:28 Комиссар Совета Европы по правам человека Нильс Муйжниекс осудил атаки министра юстиции Грузии Теа Цулукиани в адрес Народного защитника. Об этом он заявил в комментарии Front News International.



«Я знаю, что негативные высказывания были сделаны некоторыми высокопоставленными должностными лицами в Грузии против народного защитника. Я очень обеспокоен тем, что такие словесные нападения могут повлиять на устойчивость и эффективность этого важного учреждения. Как и у всех омбудсменов, роль Народного защитника - работать в защиту прав человека, проверять полномочия правительств и содействовать повышению качества управления. Таким образом, его главная роль заключается в выявлении в своих докладах и выступлениях возможных недостатков в законодательстве и на практике», - заявил Муйжниекс.



По его словам, власти могут не всегда соглашаться с критикой Народного защитника, но крайне важно, чтобы Народному защитнику не мешали выполнению его задач и он работал независимо, без какого-либо неоправданного давления. По словам комиссара Совета Европы, это также важно в контексте предстоящих выборов нового народного защитника.



«По этой причине я считаю неприемлемыми словесные нападки на институт общественного защитника. Я настоятельно призываю всех участников публичных дебатов в Грузии продемонстрировать ответственность и воздержаться от каких-либо заявлений, которые могут нанести ущерб репутации Народного защитника или его Управления, или оказать негативное влияние на общественное восприятие их деятельности», - добавил Муйжниекс.



Напомним, министр юстиции Грузии Тея Цулукиани назвала Учу Нануашвили самым несправедливым омбудсменом в истории Грузии.

















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