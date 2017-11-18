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Самолет с депортированными грузинами не приземлился в Тбилиси


18.11.2017   17:31
Самолет, на котором должны были депортировать из Украины четверо задержанных граждан Грузии, вылетел из аэропорта "Киева", но не приземлился в Тбилиси (Грузия), сообщил член партии "Рух новых сил Михеила Саакашвили", народный депутат Юрий Деревянко

"Родные и близкие четырех граждан Грузии Тамаза Шавшишвили, Зураба Цинцадзе, Вано Надирадзе и Мамука Абшидзе, незаконно похищенных в Киеве в пятницу, до сих пор не знают, где они находятся и живы ли еще, поскольку самолет Нацгвардии, на котором они могли находиться, а не приземлился в Тбилиси", - цитирует Ю.Деревянко пресс-служба партии "Рух новых сил" в субботу.

По его словам, накануне ему стало известно, что четырех задержанных в пятницу в Украинке грузинских граждан Грузии могли вывезти самолетом Национальной гвардии в Тбилиси.

"Однако прошла ночь, а самолет Нацгвардии, который вылетел из аэропорта "Жуляны" в 17:15, в Грузии так и не приземлился. В Грузии со вчерашнего вечера в аэропорту ждут многие журналисты, чтобы встретить похищенных людей, среди которых также журналист "Рустави 2", - сообщил нардеп.

Ю.Деревянко также обратился к президенту Украины Петру Порошенко, генеральному прокурору Юрию Луценко, главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку, министру внутренних дел Арсену Авакову с требованием немедленно проинформировать о местонахождении задержанных граждан Грузии их родных и близких.

Как сообщалось, 17 ноября партия "Рух новых сил" сообщила, что в международном аэропорту "Киев" (Жуляны) пытаются депортировать из Украины группы грузинских граждан. "Вживую из аэропорта Жуляны, откуда хотят незаконно депортировать очередных двух грузин, которых несколько часов назад похитили в Киеве", - сообщила партия "Рух новых сил" на странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

В свою очередь член партии "Рух новых сил", внефракционный народный депутат Юрий Деревянко сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, что в пятницу были задержаны четыре грузинских гражданина.

"Только что в центре Киева неизвестные задержали и увезли в неизвестном направлении грузинского добровольца АТО Вано Надирадзе. Также сегодня утром неизвестные похитили из квартиры двух грузинских журналистов и охранника", - сообщил он.






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