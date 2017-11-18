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Столтенберг: Грузия и Украина сейчас сконцентрированы на реформах, НАТО и союзники им помогают
18.11.2017 17:46
НАТО продолжает придерживаться политики открытых дверей и готово к принятию новых членов. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает «Укринформ».
«Двери НАТО открыты и лучшим доказательством этого является тот факт, что с конца холодной войны и в настоящее время количество членов альянса почти удвоилось. Во-вторых, весной этого года к НАТО присоединилась Черногория», - заявил Столтенберг.
По его словам, для вступления в НАТО государство обязательно должно соответствовать определенным стандартам.
«Грузия и Украина сейчас как раз сконцентрированы на реформах: модернизации своих оборонных институтов, борьбе с коррупцией, усилении демократии. НАТО и союзники помогают с внедрением этих реформ. В конце концов, 29 наших членов будут решать, приглашать ли в альянс нового члена, никто другой не имеет права вмешиваться или накладывать вето на этот процесс. Каждое государство имеет суверенное право выбирать собственный путь, а альянс может решать, расширяться ему или нет», - отметил он.
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