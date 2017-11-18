|
Саакашвили: Задержанные в Украине граждане Грузии жестоко избиты
18.11.2017 17:47
Задержанные в Украине 8 граждан Грузии до сих пор остаются в Украине, - об этом заявил бывший президент Грузии Михеил Саакашвили.
«Уже целые сутки похищенных не высылают и не допускают к ним никого. Судя по тому, что в квартире, где их брали, много крови, они жестоко избиты и их не высылают и не показывают с целью скрыть следы преступления. Требуем немедленно допустить к ним адвокатов и врачей», - написал Саакашвили на свой странице в «Фейсбук».
Ранее заявление распространила Служба безопасности Украины.
«Службой безопасности Украины совместно с Национальной полицией, Государственной миграционной и пограничной службами Украины 17 ноября реализованы совместные мероприятия по принудительному возвращению на родину 8 граждан Грузии», - говорится в сообщении СБУ.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна