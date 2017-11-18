Саакашвили: Задержанные в Украине граждане Грузии жестоко избиты

18.11.2017 17:47 Задержанные в Украине 8 граждан Грузии до сих пор остаются в Украине, - об этом заявил бывший президент Грузии Михеил Саакашвили.



«Уже целые сутки похищенных не высылают и не допускают к ним никого. Судя по тому, что в квартире, где их брали, много крови, они жестоко избиты и их не высылают и не показывают с целью скрыть следы преступления. Требуем немедленно допустить к ним адвокатов и врачей», - написал Саакашвили на свой странице в «Фейсбук».



Ранее заявление распространила Служба безопасности Украины.



«Службой безопасности Украины совместно с Национальной полицией, Государственной миграционной и пограничной службами Украины 17 ноября реализованы совместные мероприятия по принудительному возвращению на родину 8 граждан Грузии», - говорится в сообщении СБУ.















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