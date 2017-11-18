Гражданам Грузии стали реже отказывать в получении американских гостевых виз

18.11.2017 18:23 Гражданам Грузии стали реже отказывать в получении американских гостевых виз. Несмотря на незначительную позитивную динамику, Грузия по-прежнему продолжает входить в число стран, граждане которых наиболее часто получают отказы от американских чиновников. Об этом свидетельствуют статистические данные за 2017 финансовый год, обнародованные накануне Госдепартаментом США.



Результаты учета показали, что по сравнению с прошлым годом в 2017-м доля отказов в выдаче гостевых виз США (визы категории B1/B2) гражданам Грузии уменьшилась, однако незначительно — с 62,82% до 61,09%.



Если говорить о регионе Южного Кавказа и странах-соседях Грузии, то для граждан Грузии в минувшем финансовом году была зафиксирована самая высокая доля отказов в предоставлении туристических виз.



Так, доля отказов в выдаче туристических виз гражданам Аремении в 2017 году составила 51,87%, гражданам Азербайджана — 27,63%, России — 11,61%, а гражданам Турции – 17,86%.



За последние 10 лет наиболее редко гражданам Грузии отказывали в американских визах в 2012 году – тогда американские чиновники отказали лишь 31,8% грузин, подавших заявки.



Самые большие доли отказа в гостевых визах в 2017 году — у Федеративных Штатов Микронезии и Западной Сахары (100%), Кубы (77,17%) Афганистана (72,14%), Буркина-Фасо (75,74%), Бангладеш (60,88%), Сирии (59,11%), Армении (51,87%), Албании (40,45%), Алжира (43,96%) и других государств.



Реже всего отказывают гражданам Кипра (1,69%), Омана (3,46%), Мальты (4,81%), Израиля (4,88%), Объединенных Арабских Эмиратов (5,8%), Тайваня (5,42%), Швейцарии (5,89%). Ни одного отказа для получения туристической визы в США не было у граждан Сан-Марино, Лихтенштейна, Андорры и Монако.















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