Саакашвили: Если меня вышлют, я все равно прорвусь и доведу борьбу до конца

18.11.2017 18:30 Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили в эфире телеканала NewsOne заявил, что он является гражданином Украины и "будет сражаться за Украину", несмотря на высылку его сторонников из страны.



Свое выступление Саакашвили опубликовал в Facebook.



"Им не понравилось, что я поднял вопрос коррупции, олигархата и все остальное. Поэтому я буду поднимать этот вопрос. Я не опущу руки. Кого бы ни высылали, кого бы ни били. Даже если меня убьют или вышлют, все равно эта идея победит. Если меня вышлют, я все равно прорвусь и вырвусь. И все равно доведу эту историю до конца", – подчеркнул он.



Политик отметил, что его сторонников высылают "чисто по политическому признаку".



"Обидно, что заслуженных офицеров, которые сражались в Грузии против мафии, против воров в законе, высылают вместе с ворами в законе. Особый цинизм президента Украины Петра Порошенко и его власти, что их посадили в одну камеру с ворами в законе. Такого не творит ни одна власть", – подытожил он.















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