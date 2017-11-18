Соратников Саакашвили хотят цинично депортировать с четырьмя «ворами в законе»

18.11.2017 18:48 Соратников Саакашвили - журналиста и двух героев АТО, которые боролись в Грузии с "ворами в законе", сейчас вместе с такими "ворами в законе" хотят депортировать. В этом весь цинизм действий власти, которой не нравится борьба Саакашвили с коррупцией и олигархатом, сообщает пресс-служба партии "РУХ НОВИХ СИЛ".



Об этом заявил лидер "ДВИЖЕНИЯ НОВЫХ СИЛ" в прямом эфире NewsOne.



Он напомнил, что вчера двух героев АТО- один Мамука Абашидзе, который принимал сепаратистов в плен, другой Вано Надирадзе-герой Украины похитили. Также захватили журналиста, который три года аккредитован в Украине, работает в одной из лучших грузинских телекомпаний на постсоветском пространстве "Рустави-2".



"Можно отсылать людей когда они здесь нарушат закон. А без причины бить людей, надевать на головы мешки, удерживать их избитых в аэропорту без медицинской помощи недопустимо.



Когда Порошенко обещал, что даст им гражданство, а теперь их высылают только потому, что они связаны со мной. Особый цинизм в том, что их, героев, которые боролись в Грузии с преступниками, сейчас вместе с такими "ворами в законе" хотят отправить ", - возмущается политик.



Саакашвили отметил, что такие действия власти являются реакцией и борьбу лидера РНС с коррупцией и олигархами.



"Им не понравилось, что я поднял вопрос коррупции, олигархата. Я буду поднимать эти вопросы и в дальнейшем. Кого бы они не высылали из страны -идея все равно победит. Я гражданин Украины, меня незаконно лишили гражданства, но я буду продолжать бороться за Украину . Я благодарен киевлянам которые сейчас сидят в аэропорту Жуляны и протестуют ", - отметил Михеил Саакашвили.



Кроме того, Саакашвили призвал привлекать к завтрашнему вече под Верховной Радой в 12.00. Лидер РНС обещает обнародовать собственные политические планы. Он напомнил, что сегодня утром начал работу проект Boot camp "Полет-спартанцы", где тысячи активистов получать политические знания.















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