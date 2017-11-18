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Парламентская делегация Грузии 20-22 ноября посетит Беларусь
18.11.2017 19:36
Парламентская делегация Грузии во главе с председателем Ираклием Кобахидзе посетит Беларусь с официальным визитом 20-22 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.
С парламентской делегацией встретятся председатель Совета Республики Михаил Мясникович и председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.
Во время пребывания в Минске планируется посещение грузинскими парламентариями ОАО "БелАЗ", СПК "Агрокомбинат Снов", ПВТ. Пройдет встреча с профессорско-преподавательским составом и студентами БГУ.
По итогам визита предусмотрено подписание совместного заявления между Национальным собранием Беларуси и парламентом Грузии.
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