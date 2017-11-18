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Саакашвили: Порошенко решил депортировать всех, кто связан со мной
18.11.2017 20:36
Президент Петр Порошенко решил депортировать из Украины всех людей, которые связаны с Михеилом Саакашвили. Об этом сам третий президент Грузии заявил в эксклюзивном комментарии NewsOne.
"Порошенко решил депортировать всех людей, которые связаны со мной. Я сейчас стою на улице Костельной откуда вчера вывели двух героев АТО. Один - это Мамуку Абшидзе известный офицер, который брал в Луганске сепаратистов пачками, об этом можно прочитать много материалов, это реальный герой войны. Другой - это Вано Надирадзе, человек которого схватили, герой Украины", - сказал третий президент Грузии.
Также, по словам Саакашвили, Вано Надирадзе сильно били, о чем свидетельствуют фото с кровью из его квартиры.
Кроме этого Саакашвили отметил, что людей можно высылать только если они нарушили закон.
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