Саакашвили: Порошенко решил депортировать всех, кто связан со мной

18.11.2017 20:36 Президент Петр Порошенко решил депортировать из Украины всех людей, которые связаны с Михеилом Саакашвили. Об этом сам третий президент Грузии заявил в эксклюзивном комментарии NewsOne.



"Порошенко решил депортировать всех людей, которые связаны со мной. Я сейчас стою на улице Костельной откуда вчера вывели двух героев АТО. Один - это Мамуку Абшидзе известный офицер, который брал в Луганске сепаратистов пачками, об этом можно прочитать много материалов, это реальный герой войны. Другой - это Вано Надирадзе, человек которого схватили, герой Украины", - сказал третий президент Грузии.



Также, по словам Саакашвили, Вано Надирадзе сильно били, о чем свидетельствуют фото с кровью из его квартиры.



Кроме этого Саакашвили отметил, что людей можно высылать только если они нарушили закон.















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