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Сторонники Саакашвили будут пикетировать аэропорт «Жуляны»


18.11.2017   20:48
В аэропорту Жуляны активисты палаточного городка под Радой устроили акцию протеста против депортации в Грузию троих грузинских журналистов и ветерана АТО Вано Надирадзе.

Как сообщает «Информатор», протестующие заявили, что будут находиться в аэропорту до тех пор, пока украинская власть не выполнит их требования. При этом активисты отметили, что не намерены блокировать вылет самолета на борту со своими соратниками.

Напомним, вчера, 17 ноября, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил о «похищении» сотрудниками СБУ трех своих соратников. 18 ноября сторонники политика сообщили, что к этому списку можно добавить еще одного грузинского журналиста, работающего в Украине.

Как сообщалось, в аэропорту Жуляны держат 9 граждан Грузии, которых готовят к депортации из Украины.






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