Министр культуры Грузии намерен максимально оптимизировать административный ресурс

18.11.2017 20:58 Серьезная оптимизация произойдет именно в части административного ресурса, - об этом сегодня сообщил журналистам министр культуры и охраны памятников Грузии Михаил Гиоргадзе, прокомментировав вопрос о том, произойдет ли оптимизация в результате объединения двух министерств.



«Оптимизация будет. Практически, очень минимально может коснуться отраслевого направления, однако серьезная оптимизация произойдет именно в части административного ресурса», - заявил Михаил Гиоргадзе.



По его словам, идет работа над тем, как сформируется министерство после объединения двух министерств, и видение в этом направлении будет представлено после официального утверждения нового правительства парламентом.















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