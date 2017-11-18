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Посол США указывает не необходимость обеспечения независимости нового Народного защитника


18.11.2017   21:29
Кто бы ни сменил Учу Нануашвили, надеемся, что Народный защитник будет независим, - об этом заявил журналистам посол США в Грузии Ян Келли.

По его словам, правительство США поддерживает институт Народного защитника и Учу Нануашвили и считает, что это важнейшая часть демократии.

«У правительства, власти есть определенные права, однако для того, чтобы они были подотчетны, а также существовал прямой диалог между гражданами и правительством - в этом большую роль играет офис Народного защитника. Соответственно, кто бы ни сменил Учу Нануашвили, мы надеемся, что Народный защитник будет независим и продолжит эту деятельность», - заявил Ян Келли.

Полномочия Учи Нануашвили на посту Народного защитника истекают в декабре.







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