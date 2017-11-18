Польша официально задействовала «черный список» граждан Украины

18.11.2017 21:38 Польша официально подтвердила запрет на въезд в страну секретарю Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, памяти участников жертв войны и политических репрессий Святославу Шеремету. Информацию подтвердил глава пресс-службы польского МИД Артур Ломпарт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польский телеканал.



В польском МИД заявили о том, что это решение связано с запретом на проведение поисков и эксгумации польских жертв войны и конфликтов на территории Украины.



"Пропаганда преступных идеологий, в том числе нацизма, в Польше запрещена", - заявил он.



Пресс-секретарь Бещадского отделения пограничной службы Польши Ельжбьета Пикор объяснила, что Шеремет не отвечал требованиям, которые позволяют въехать в страну.



"Его данные фигурировали в базе лиц, нежелательных на территории нашей страны, поэтому его не пустили", - сказала она.



Напомним, что сегодня польские пограничники не пустили в страну секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремету.



Отметим, что ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что его ведомство составляет список украинских чиновников, которым запретят въезд в Польшу. Кроме Шереметы, в него также может входить директор Института национальной памяти Владимир Вятрович. Именно он отвечает за историческое сотрудничество между странами. В минкульте Польши выразили недовольство его действиями, назвав его "безответственным лицом с навязчивыми антипольскими идеями".



Кроме этого, украинскую власть призвали не назначать на руководящие должности людей с антипольскими взглядами. В свою очередь, в МИД Украины заявили, что в Украине нет политиков с антипольскими настроениями.



Дело в том, что Украина отменила разрешения для польского Института национальной памяти на проведение поиска и эксгумации поляков, захороненных в Украине, и не соглашается на их восстановление. Произошло это после того, как в апреле был снесен памятник Украинской повстанческой армии в Грушовичах (Польша).



На заседании Консультационного комитета 17 ноября, инициированного президентами двух стран, украинская сторона согласилась снять для Польши мораторий на эксгумацию. Для обсуждения этого вопроса было решено провести межправительственную встречу на уровне вице-премьер-министров в ближайшее время.















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