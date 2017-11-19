В Украине жестоко избили водителя Михаила Саакашвили

19.11.2017 11:18 Неизвестные избили водителя Михеила Саакашвили у подъезда его дома. Об этом сообщил в Фейсбук экс-президент Грузии.



"После того как за последний месяц в Грузию депортировали всех моих охранников и журналиста, который сопровождал меня и освещал мою деятельность, я остался только с моим водителем Владимиром. Он возил меня и помогал по хозяйству. Сегодня ночью два неизвестных встретили его возле дома и жестоко избили.



Владимир вспоминает, что узнал две припаркованные машины, которые обычно за нами ездят, и он всегда считал их машинами СБУ, а двое нападавших были спортивного вида и явно ждали его у подъезда",- заявляет Саакашвили.



По его словам, о происшествии он узнал от жены своего водителя, которая позвонила ему из Одессы. Была вызвана скорая и полиция. Приехал на место происшествия и Саакашвили.



"Скорая отвезла его в больницу, где ему поставили диагноз - «тяжелое сотрясение мозга».и Властное ОПГ, которое пытается выжить меня из Украины, одного за другим убирает мое непосредственное окружение. Плохо меня знаете, с-ки!",- заявляет Саакашвили.















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