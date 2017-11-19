Министр образования обещает «оптимизировать» кадровый состав ведомства

19.11.2017 16:25 Михаил Чхенкели – Оптимизация предполагает и кадровое сокращение В Министерстве образования и науки оптимизация обязательно осуществится, - об этом заявил новоназначенный глава указанного ведомства Михаил Чхенкели.



По его информации, оптимизация коснется существующих в министерстве департаментов, в том числе одним из компонентов оптимизации будет направление по делам молодежи, которое переходит к министерству образования и науки. По словам министра, оптимизация предполагает и кадровое сокращение.



«Оптимизация обязательно будет. Мы скоро сформируемся по поводу того, в какой форме произойдет интеграция направления по делам молодежи в наше министерство. Оптимизация обязательно произойдет не только в этом плане, а предполагается и серьезная оптимизация самой существующей в министерстве структуры. Наша главная цель заключается в том, чтобы был оптимальный и гибкий аппарат, который справится с вызовами, которые у нас есть в направлении образования и науки», - заявил Михаил Чхенкели.

Как известно, в рамках запланированной в правительстве Грузии реорганизации упраздняется Министерство спорта и по делам молодежи. Направление по делам молодежи переходит к Министерству образования и науки.















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