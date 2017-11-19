Саакашвили готов возглавить правительство «если нужно»

19.11.2017 18:48 В воскресенье, 19 ноября, Михеил Саакашвили на очередном митинге возле Верховной Рады, выступая перед своими сторонниками, заявил, что готов возглавить правительство Украины.



«Я готов помочь. Я готов возглавить это правительство, если нужно. Украине нужно 12-13% экономического роста в год», — заявил Михеил Саакашвили, передает «Страна».



Также Саакашвили напомнил, что ночью неизвестные избили его водителя. «Месяц назад они лишили меня охранников. Теперь журналистов. А вчера побили моего водителя, когда он обнаружил машину СБУ, которая за мной следила», — сообщил он.



Напомним, ранее состоялись марш и вече сторонников Саакашвили в центре Киева. Участники потребовали принятия законов об импичменте и антикоррупционном суде. Политик озвучил свое предложение с 3 декабря начать процесс «народного импичмента» президента Украины Петра Порошенко и «власти вообще», если до этого времени Рада не примет законы о процедуре импичмента и о создании антикоррупционного суда.















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