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Саакашвили готов возглавить правительство «если нужно»


19.11.2017   18:48
В воскресенье, 19 ноября, Михеил Саакашвили на очередном митинге возле Верховной Рады, выступая перед своими сторонниками, заявил, что готов возглавить правительство Украины.

«Я готов помочь. Я готов возглавить это правительство, если нужно. Украине нужно 12-13% экономического роста в год», — заявил Михеил Саакашвили, передает «Страна».

Также Саакашвили напомнил, что ночью неизвестные избили его водителя. «Месяц назад они лишили меня охранников. Теперь журналистов. А вчера побили моего водителя, когда он обнаружил машину СБУ, которая за мной следила», — сообщил он.

Напомним, ранее состоялись марш и вече сторонников Саакашвили в центре Киева. Участники потребовали принятия законов об импичменте и антикоррупционном суде. Политик озвучил свое предложение с 3 декабря начать процесс «народного импичмента» президента Украины Петра Порошенко и «власти вообще», если до этого времени Рада не примет законы о процедуре импичмента и о создании антикоррупционного суда.






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